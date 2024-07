Fusignano, talenti sul palco in ricordo del piccolo Lorenzo

Oltre trecento persone hanno assistito alla finalissima della decima edizione di “Fusignano’s got talent”, il goliardico concorso che si è concluso sabato sera al “Giardino di Lorenzo”, un’area verde di tremila metri quadrati con un palco naturale e una pista da ballo, un campo da calcio e una zona per i giochi dei bambini che Luca e Silvia hanno realizzato pensando al loro piccolo figlio, Lorenzo Salsiccia. Il bimbo infatti nel 2007, all’età di nemmeno tre anni, morì improvvisamente. I genitori per superare quel dolore, dopo un sogno in cui la madre immaginò proprio un parco dedicato al figlio, qualche anno dopo diedero vita a quel luogo.

Per la categoria under 14 ha vinto la cantante Francesca Mordenti della scuola di musica T’incanto di Lugo mentre nella categoria arti varie ha primeggiato la suggestiva performance della scuola di karate Ronin di Fusignano.

Tra i senior invece, conquistando anche il premio tra i tre vincitori assoluti, ad aggiudicarsi il gradino più alto del podio è stata la cantante Alice Mordenti, sempre dalla scuola di musica T’incanto, che l’anno prima aveva raggiunto lo stesso successo nei non ancora quattordicenni. A.C.