Fusignano, scopre che l’amante ha altre relazioni e incendia le lenzuola in giardino

Un amante dal cuore infranto. Deluso, a suo dire, dopo avere scoperto di non essere l’unico nei pensieri della donna con la quale era convinto di avere una relazione. Questo il movente lo avrebbe portato a sfogarsi con le sue lenzuola, stese in giardino. Gli ha dato fuoco. Un gesto che gli è costato l’arresto nella notte tra il 30 e il 31 ottobre.

Per quei fatti, ieri un 52enne di origine siciliana ha deciso di affrontare il processo. Una strada imboccata con l’avvocato Giorgio Vantaggiato, che nel corso della prosecuzione dell’udienza per direttissima davanti al giudice Cristiano Coiro ha espresso l’intenzione di risentire i testi e le persone coinvolte nella vicenda. L’inizio del dibattimento è stato fissato dunque a marzo. L’uomo deve rispondere di violazione di domicilio, minaccia e danneggiamento a seguito di incendio.

A chiamare i soccorsi, quella notte, non fu la vittima bensì una vicina di casa. Aveva sentito le urla provenire dall’appartamento accanto, intorno all’1.30, seguite da una gran confusione. Affacciandosi alla finestra, aveva notato lo sconosciuto nel giardino.

Pretendeva di entrare, sbraitando contro la donna, minacciandola e brandendo una bottiglia. La spettatrice scoprì presto che cosa contenesse, insieme alla vicina: vedendo respinte le sue richieste, l’uomo iniziò a versare il liquido nella biancheria. Le fiamme si propagarono subito.

Non toccò sorte migliore alla buchetta delle lettere, colpita da una raffica di pugni fino a quando, poco dopo, arrivarono un altro vicino di casa e i carabinieri, già impegnati in quella zona per un servizio di controllo del territorio.

Non senza difficoltà, il 52enne fu immobilizzato e dichiarato in arresto, per essere poi portato in tribunale davanti al giudice per l’udienza per direttissima. Convalidato l’arresto, furono disposti i domiciliari anche alla luce di altri episodi di cronaca che lo vedrebbero protagonista. Così ieri , durante la prosecuzione della direttissima in tribunale, è stato aperto il dibattimento.