Fusignano, l’ultimo saluto a Mattia “Malestro” Ravaglia

Molto silenzio e altrettanta tristezza, l’esatto contrario di quello che ha sempre esaltato e condiviso nella sua vita. È così che ieri mattina si è concluso il funerale di Mattia “Malestro” Ravaglia, 53 anni, per tanto tempo infaticabile pr dei più noti locali di Milano Marittima e poi, col fratello Davide, gestore del Bagno Marisa a Marina Romea.

Per tutto il weekend amici e colleghi sono arrivati nella sua città natale, Fusignano, per un ultimo commosso saluto e un abbraccio ai familiari, in primis agli anziani genitori. In molti però hanno cercato di trasformare quel doloroso addio davanti al feretro in un tributo alla gioia con cui nel tempo Ravaglia ha contagiato migliaia di persone.

E chi, tra i tanti che lo conosceva ben oltre i confini regionali, non è riuscito ad esserci lo ha fatto lasciando un saluto nel post in cui compariva il manifesto, quello in cui c’era tutto ciò che amava: il mare come sfondo, la cagnolina Blanca in braccio e un pensiero speciale per l’Oncologia pediatrica del Sant’Orsola di Bologna, quella in cui due anni fa Malestro arrivò mascherato da Superman per consegnare tanti regali ai bambini ricoverati. A.C.