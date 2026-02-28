Fusignano, incendio prima dell’alba: gravissima un’anziana - Gallery

Una donna di 92 anni è in gravissime condizioni, intossicata dal fumo che si è diffuso nella sua abitazione in via Curiel a Fusignano, Il principio di incendio questa mattina verso le 6, subito domato dai Vigili del Fuoco di Lugo, intervenuti con due mezzi (partenza e botte). Le cause sono al vaglio dei Carabinieri di Fusignano e circola l’ipotesi di un corto circuito legato al caricabatterie di un telefono. Si è innescato un piccolo incendio e l’anziana è stata condotta con urgenza in ambulanza all’ospedale di Ravenna dopo avere inalato fumo.