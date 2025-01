Fusignano, incendio in un centro revisioni, ferito un 48enne

Poteva sfociare in tragedia l’incendio che nella mattinata di ieri ha annerito alcuni vani di un centro revisioni nella zona industriale alle porte di Fusignano.

Il bilancio invece è molto meno grave di quello che inizialmente si era ipotizzato. Forse grazie al tempestivo intervento del titolare, un 48enne, che si è subito prodigato per spegnere le fiamme ed evitare che le stesse avvolgessero l’intera officina.

A innescare l’incendio, secondo una prima ipotetica ricostruzione, potrebbe essere stata una stufetta elettrica situata in un locale adiacente all’ufficio dell’azienda. Il primo a prendere fuoco, poco prima delle 9, è stato un materasso, da cui ben presto le fiamme si sarebbero propagate ad altri oggetti, soprattutto in plastica, sprigionando un denso fumo nero che ha reso l’aria irrespirabile, di fatto rendendo più difficoltoso un primo intervento di spegnimento.

Il titolare ha cercato di domare il rogo prima usando un estintore e poi, in virtù della sua stazza, trascinando nel piazzale esterno il materasso in fiamme, completamente arso, al punto da lasciare sull’asfalto una riconoscibile sagoma. Purtroppo, nel tentativo riuscito di limitare i danni, a rimetterci è stato invece l’uomo: sia per la permanenza all’interno dei locali e la conseguente inalazione di monossido di carbonio, che per alcune ustioni sul corpo, soprattutto alle braccia. Motivo per cui i sanitari del 118 accorsi con un’ambulanza in pochi minuti, hanno provveduto al suo trasporto d’urgenza al Pronto soccorso dell’ospedale di Ravenna. E a sirene spiegate è arrivata anche una squadra dei vigili del fuoco del vicino distaccamento di Lugo, che in poche decine di minuti hanno estinto l’incendio e posto in sicurezza quelle stanze. Sul posto anche i carabinieri.

Per il 48enne invece è stato disposto il ricovero presso il nosocomio ravennate, ai fini dell’osservazione, in attesa delle dimissioni previste entro la giornata odierna.