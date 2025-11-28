Fusignano, ha l’obbligo di firma, ma da casa continua a spacciare crack e cocaina: 61enne arrestato

La notte scorsa i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Lugo hanno arrestato un 61enne per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. La vicenda ha avuto inizio quando una gazzella dell’Aliquota Radiomobile, nel percorrere le vie del centro storico di Fusignano ha riconosciuto una nota persona della zona che, a piedi, si stava dirigendo verso l’abitazione di un pusher, già in precedenza arrestato per spaccio ed attualmente sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di firma presso la Caserma dei Carabinieri di Fusignano. I militari, insospettiti della circostanza, hanno così deciso di controllarne i movimenti, notando che l’uomo, come ipotizzato, ha raggiunto l’abitazione dello spacciatore con cui, prima ha scambiato poche parole e dal quale poi, in cambio di soldi, ha ricevuto un piccolo involucro di carta stagnola.

A questo punto i Carabinieri sono intervenuti ed in un primo momento hanno fermato l’acquirente, il quale ha ammesso di aver acquistato dall’uomo una dose di crack. Successivamente sono andati a casa del pusher, dove hanno rinvenuto diverse dosi cocaina, una somma di denaro ritenuta essere il provento dell’attività di spaccio, oltre a diverso materiale utilizzato per il confezionamento della droga, come un bilancino di precisione sul cui piattino vi erano evidenti tracce di cocaina. Il 61enne è stato così arrestato e, dopo essere stato sottoposto agli arresti domiciliari, ieri è comparso davanti al Giudice di Ravenna il quale lo ha condannato a sei mesi di reclusione.