Fusignano, droga nascosta persino nel frigorifero: arrestato un 64enne

Un insolito andirivieni all’interno di un condominio ha insospettito i residenti, facendo scattare le indagini dei Carabinieri dell’Aliquota Operativa di Lugo. Dopo una serie di appostamenti mirati per verificare le segnalazioni dei cittadini, i militari sono intervenuti in un appartamento a Fusignano, scoprendo un vero e proprio deposito di droga gestito da un uomo di 64 anni.

Durante la perquisizione dell’abitazione, le forze dell’ordine hanno passato al setaccio ogni stanza, ritrovando lo stupefacente nascosto tra i mobili del soggiorno, nei ripostigli e persino all’interno del frigorifero in cucina. In totale sono stati sequestrati oltre 430 grammi di droga, suddivisi in circa 242 grammi di hashish e 195 grammi di marijuana, conservati in barattoli di vetro, contenitori di plastica e involucri di carta. Oltre alle sostanze, i militari hanno sequestrato il materiale per il confezionamento delle dosi e una somma di denaro contante, ritenuta il provento dell’attività illecita.

L’uomo è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Su disposizione del Sostituto Procuratore della Procura di Ravenna, il 64enne è stato inizialmente posto agli arresti domiciliari. Nella mattinata di ieri, al termine del processo con rito direttissimo, il Giudice ha convalidato l’arresto e disposto per l’indagato la misura cautelare dell’obbligo di firma presso la Compagnia dei Carabinieri del comune di residenza.