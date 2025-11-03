Fusignano, dal trattore rubato ai furti al bar: il registratore di cassa buttato nel cassonetto tradisce i due ladri

Scoperti due ladri seriali. Negli ultimi due mesi i Carabinieri di Lugo hanno potenziato i controlli, soprattutto in orari serali e notturni, nel centro abitato di Fusignano e lungo le principali vie di comunicazione. Numerose sono state le pattuglie impiegate anche con l’ausilio dei militari in abiti civili. L’attività è stata posta in essere dopo una recrudescenza di furti che hanno interessato principalmente piccoli esercizi commerciali di Fusignano. La svolta delle indagini si è avuta agli inizi del mese di ottobre quando una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile di Lugo, percorrendo durante la notte le vie del centro di Fusignano, ha notato un uomo disfarsi di un registratore di cassa gettandolo in un cassonetto. La conoscenza del territorio e dell’uomo da parte dei militari ha permesso di raggiungere in pochissimi minuti la sua abitazione e di poter effettuare una perquisizione.

In effetti all’interno dell’abitazione dell’uomo fermato, cioè un 51enne italiano già noto per alcuni suoi precedenti di polizia, è stato trovato un 28enne, anch’egli italiano e già noto alle Forze dell’Ordine, nonché indizi che hanno poi permesso di individuare l’esercizio pubblico da dove il registratore di cassa rinvenuto poco prima era stato rubato, ovvero di una tabaccheria di Fusignano. Un’ulteriore perquisizione, fatta a casa del 28enne, ha permesso di attribuire a quest’ultimo una serie di furti perpetrati tra il 30 settembre e l’8 ottobre 2025 a Fusignano ai danni di sei esercizi commerciali.