Fusignano, colto sul fatto mentre spaccia cocaina, 61enne arrestato

Sabato sera i Carabinieri di Lugo, hanno arrestato un 61enne per il reato di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di droga, dopo aver individuato un veicolo sospetto aggirarsi nel centro di Fusignano i Carabinieri hanno proceduto ad un pedinamento a distanza, osservandone i movimenti. I militari hanno potuto notare che il veicolo, raggiunto un piazzale, veniva avvicinato da un’altra auto ed i due conducenti si scambiavano qualcosa dai finestrini. Immediatamente i Carabinieri in abiti civili hanno attivato i colleghi del Nucleo Radiomobile di Lugo i quali, in pochi istanti, hanno proceduto al controllo del veicolo sopraggiunto poco prima, rinvenendo un involucro con all’interno della cocaina, che il conducente ha ammesso di aver acquistato pochi istanti prima. A questo punto, anche con l’ausilio di altre pattuglie, i militari hanno proceduto a fermare anche l’altro veicolo, effettuando poi una perquisizione a casa del conducente durante la quale sono state trovate diverse dosi di cocaina e hashish, oltre a materiale per il confezionamento della droga nonché la somma di denaro che aveva appena ricevuto dal suo cliente.
L’uomo, dopo gli atti di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato sottoposto agli arresti domiciliari fino a questa mattina quando è comparso davanti al Giudice di Ravenna il quale, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto nei suoi confronti la misura dell’obbligo di presentazione alla P.G.