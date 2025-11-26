Fusignano, colto sul fatto mentre spaccia cocaina: 34enne arrestato

I Carabinieri di Lugo hanno arrestato un 34enne della zona per spaccio di sostanze stupefacenti. La vicenda ha avuto inizio quando i militari dell’Aliquota Operativa hanno posto la loro attenzione nel centro di Fusignano: nel percorrere le vie isolate della periferia, hanno notato un automobilista che si aggirava in zona con un fare sospetto ed hanno quindi deciso di controllarne i movimenti, notando che con la sua auto si era fermato in un luogo conosciuto come punto di ritrovo di persone dedite al consumo di stupefacenti. Pochi istanti dopo, i militari hanno notato che un giovane, già noto per i suoi trascorsi penali, si è avvicinato all’automobilista e velocemente quest’ultimo gli ha consegnato qualcosa attraverso il finestrino ricevendo in cambio del denaro. I Carabinieri sono entrati in azione ed hanno fermato i due individui, accorgendosi immediatamente che l’oggetto dello scambio era un involucro con all’interno della cocaina. A questo punto, dopo aver avuto la conferma dal giovane che ha ammesso di aver appena acquistato la droga dal conducente dell’auto, i militari hanno effettuato una perquisizione domiciliare a carico dell’uomo che ha ceduto la droga, rinvenendo diverso materiale per il confezionamento dello stupefacente. Il 34enne è stato così arrestato ed il Giudice del Tribunale di Ravenna ha disposto nei suoi confronti l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, nonché quello di dimora nella provincia di Ravenna;