Fusignano, auto si schianta contro un albero e finisce nel fosso: due giovani feriti incastrati tra le lamiere

Grave incidente stradale nella prima mattinata lungo la strada provinciale Maiano, la via che collega Fusignano alla frazione di Maiano, nella Bassa Romagnola. Poco dopo le 8, all’altezza del civico 75, un’automobile con a bordo due giovani è improvvisamente uscita di strada. La corsa del veicolo si è interrotta in modo drammatico: dopo aver impattato contro la radice di un albero, l’auto si è impennata per poi finire la propria corsa all’interno del fosso, contro un terrapieno.

L’impatto è stato particolarmente violento e i due occupanti – il conducente, un ragazzo del 1998, e il passeggero, nato nel 2003 – sono rimasti incastrati tra le lamiere dell’abitacolo. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Lugo, che hanno dovuto tagliare e rimuovere il tetto della vettura per consentire ai sanitari di estrarre i feriti.

La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente con due ambulanze giunte da Lugo e un’auto medicalizzata arrivata da Ravenna. Vista la gravità delle condizioni, i sanitari hanno richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso. Entrambi i giovani sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale “Maurizio Bufalini” di Cesena: il più grave è stato trasferito a bordo dell’elimedica, mentre l’altro giovane viaggia verso il nosocomio cesenate in ambulanza. Per i rilievi di legge e la gestione della viabilità sul tratto interessato sono intervenuti gli agenti della Polizia locale della Bassa Romagna. (FOTOGALLERY MASSIMO FIORENTINI)