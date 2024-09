Frammenti di amianto, chiusa l’area sportiva di Voltana per la bonifica. Allenamenti e partite a S. M. in Fabriago e a Lugo

Chiusa temporaneamente l’area sportiva di Voltana, per consentire lavori di bonifica da piccoli frammenti di amianto recentemente rinvenuti, partite e allenamenti “in trasferta”. Lo comunica una nota dell’Amministrazione in cui si spiega che «dal luglio 2023, a seguito del tornado, le aree del campo sportivo sono monitorate e sono stati effettuati campionamenti da Arpae per verificare l’eventuale presenza di frammenti volatili in campioni del terreno (quelli polverizzati, mischiati col terreno e quindi maggiormente pericolosi per la salute umana, se respirati): controlli che hanno dato esito negativo, consentendo quindi l’utilizzo dell’area. Subito dopo il fortunale, la problematica affrontata nell’immediato è stata infatti la presenza di residui di coperture in eternit, divelti nelle zone colpite: le aree sono state quindi immediatamente bonificate tramite l’intervento straordinario di Hera. Durante il monitoraggio dei mesi successivi, eseguito in collaborazione con il gestore dell’impianto sportivo, sono stati rinvenuti ulteriori elementi in aree circoscritte, di modeste quantità e dimensione (circa 2-4 cm).

Dalle recenti analisi eseguite, è stato confermato che si conferma tratta di materiale in amianto, per cui occorre procedere ad una bonifica ulteriore, volta a rimuovere la totalità dei piccoli frammenti rinvenuti nel frattempo. Pur non essendo parti volatili, per maggiore sicurezza e facilità delle operazioni, si rende necessaria la chiusura dell’impianto al fine di consentire l’intervento della Ditta specializzata».

Pertanto durante i lavori di bonifica, che dureranno alcuni giorni, «gli allenamenti saranno effettuati al campo di Santa Maria in Fabriago, mentre le partite si terranno al campo di Madonna delle Stuoie a Lugo. Si coglie l’occasione per ringraziare le società sportive che condivideranno i campi sportivi per la grande disponibilità dimostrata. L’ordinanza con cui l’Amministrazione comunale ha disposto la chiusura dell’impianto è stata pubblicata mercoledì 4 settembre, previo confronto con le società sportive che utilizzano l’area».