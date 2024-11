Ferito da una pallonata in piazza, il sindaco di Massa Lombarda: “Utilizzare i luoghi pubblici in modo responsabile”

In merito al recente episodio accaduto in piazza Matteotti, dove il 74enne Daniele Cocchi è rimasto ferito a causa di una “pallonata”, il sindaco di Massa Lombarda Stefano Sangiorgi ha espresso la propria vicinanza alla persona coinvolta, ribadendo al contempo l’impegno dell’Amministrazione nel garantire la sicurezza e il rispetto delle regole di convivenza nei luoghi pubblici.

«Siamo profondamente dispiaciuti per l’incidente accaduto in piazza Matteotti - scrive il sindaco in una nota - e ci auguriamo una pronta guarigione per il nostro concittadino coinvolto. La sicurezza e la serenità di tutti i nostri cittadini, specialmente nei luoghi pubblici, sono una priorità per la nostra amministrazione. L’episodio ci invita a riflettere su quanto sia importante che tutti, adulti e giovani, rispettino le regole di convivenza civile per garantire l’incolumità di ciascuno.

Vogliamo inoltre assicurarci che tutte le disposizioni del Regolamento di Polizia Locale siano applicate con chiarezza ed efficacia, anche attraverso l’installazione di adeguata segnaletica e un controllo più rigoroso. Faremo ulteriori verifiche per comprendere se siano necessarie nuove misure o se occorra sensibilizzare ulteriormente la comunità sull’importanza di utilizzare gli spazi pubblici in modo sicuro e responsabile. Voglio rassicurare tutti che ogni passo sarà intrapreso nel rispetto della legge e a tutela dei diritti dei cittadini. L’amministrazione comunale, in collaborazione con le forze dell’ordine e la comunità, continuerà a lavorare per rendere Massa Lombarda un luogo dove tutti possano godere degli spazi pubblici in sicurezza.»