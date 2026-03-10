Ecco la medaglia per la LugoRun: dedicata alla Porta di San Bartolomeo

Sarà uno dei simboli più suggestivi della Lugo storica ad essere rappresentato quest’anno nella medaglia ufficiale della LugoRun 2026. Proseguendo nel percorso avviato cinque anni fa con la serie dedicata ai luoghi identitari della città, la manifestazione in programma domenica 3 maggio sarà accompagnata dalla medaglia intitolata “La porta dei ricordi”, dedicata alla Porta di San Bartolomeo, unica superstite delle antiche vie di accesso alla città.

Nel 2022 era stata “Le colonne della vittoria”, con la riproduzione del quadriportico del Pavaglione; nel 2023 “Asso dei cieli”, con l’omaggio a Baracca e al monumento a lui dedicato; nel 2024 “La fortezza della vittoria”, con il profilo della Rocca Estense; nel 2025 “Il palco dell’orgoglio”, con la dedica al Teatro Rossini. Nel 2026 la serie si arricchisce dunque di un nuovo tassello che guarda ancora più indietro nella storia della città.

È stata quindi svelata la medaglia 2026 della LugoRun21K, ormai attesissima da chi ha scelto di collezionare questo premio destinato ai finisher della prova competitiva sui Km 21,0975, che nel tempo ha assunto sempre più il valore di un piccolo oggetto d’arte capace di raccontare il territorio attraverso i suoi simboli più rappresentativi.

La medaglia “La porta dei ricordi” riproduce la Porta di San Bartolomeo, che sorge su via Lumagni all’incrocio con via Fermini. Si tratta dell’unica porta rimasta di quelle che in passato segnavano gli accessi alla città. Nel Medioevo Lugo non era protetta da una vera cinta muraria, ma da un sistema di fossati e terrapieni che delimitavano l’abitato sviluppatosi attorno alla Rocca. Le porte, integrate in questo sistema difensivo, controllavano l’ingresso ai borghi sorti lungo le principali vie di comunicazione. Tra queste, quella di San Bartolomeo, anticamente denominata anche Porta San Carlo, rappresentava uno dei passaggi più importanti verso la città e nel tempo è diventata una delle immagini più riconoscibili della Lugo storica. Distrutta dalle artiglierie francesi nel 1796 durante le campagne napoleoniche, fu ricostruita seguendo il progetto originale e faceva parte del sistema di porte urbiche di Lugo elencate nel XVII secolo dal cartografo Bernardino Brignani nel suo “Disegno e misura delle fosse et soi argini della Terra di Lugo”. Proprio secondo Brignani le porte erano la Porta del Ponte Novo, di Codalunga, Nova, del Rastello, di Brozzo e, appunto, di S. Carlo, quest’ultima l’attuale Porta di San Bartolomeo.

La scelta di dedicarle la medaglia della LugoRun 2026 rappresenta quindi un omaggio alla memoria della città e alla sua storia, trasformando ancora una volta il premio per i finisher in un simbolo che unisce sport, cultura e identità del territorio.

A realizzare il disegno della medaglia di questa edizione è stato ancora una volta l’artista Leonardo Pagni, già autore delle precedenti versioni. Pagni, diplomato all’Opificio delle Pietre Dure di Firenze e impegnato nel restauro di importanti opere d’arte, collabora oggi con Accessori Service Srl, realtà che negli ultimi anni ha affiancato alla produzione di accessori per la moda anche la realizzazione di medaglie per manifestazioni sportive, con un’attenzione particolare alla qualità artistica e alla cura dei dettagli. Attenzione che rende queste medaglie vere e proprio oggetti da collezione.

Nel frattempo proseguono le iscrizioni alla manifestazione in programma domenica 3 maggio. Alle ore 9 prenderà il via la LugoRun21K, mezza maratona competitiva, seguita pochi minuti dopo dalla LugoRun Walk, la prova ludico motoria aperta a runner e camminatori. Intorno alle 9.30 sarà invece la volta della LugoRun Kids, dedicata agli alunni e alle famiglie delle scuole primarie della Bassa Romagna. Tutte le informazioni dettagliate e le indicazioni sulle iscrizioni alla LugoRun sono disponibili su www.lugorun.com.