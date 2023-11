Due corsi gratuiti per diventare baby sitter lanciati dall’Unione dei Comuni della Bassa Romagna

Due corsi al via, nell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna per fornire le conoscenze di base necessarie per fare i baby sitter ed essere iscritti in un elenco dal quale le famiglie interessate potranno attingere. La formazione, che nasce in collaborazione con il centro di formazione Aeca-Sacro cuore di Lugo, è completamente gratuita e fornirà elementi di base di pedagogia e psicologia, di puericultura, gioco e lettura, della corretta alimentazione del bambino, primo soccorso, sicurezza in ambiente domestico e la relazione con la famiglia. Ogni percorso dura 60 ore, di cui 30 di formazione teorica nella sede Aeca-Sacro cuore di Lugo, in corso Garibaldi 65, e 30 ore di pratica da realizzare nei servizi educativi e scolastici dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Martedì 12 e mercoledì 13 dicembre sono previsti i colloqui di selezione delle candidature pervenute. Il corso si inserisce nel progetto “In ascolto delle famiglie: professione baby sitter - percorsi di qualificazione delle figure di supporto alla conciliazione vita lavoro delle famiglie”, sostenuto dal fondo straordinario famiglie della Regione. Tutte le informazioni e la modulistica sono consultabili al link https://www.labassaromagna.it/Argomenti/Popolazione-e-societa/Prot ezione-sociale/Politiche-familiari. L’Unione offre un servizio di consulenza per l’iscrizione: è possibile contattare il Centro per le famiglie da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13.30 allo 0545.38397, oppure 366 6156306, mail: centrofamiglie@unione.labassaromagna.it