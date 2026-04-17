Dalle campagne di Lugo spunta un pitone reale lungo quasi un metro e mezzo

Nel tardo pomeriggio di martedì 14 aprile i Carabinieri del Reparto Biodiversità di Punta Marina sono intervenuti per il recupero di un serpente ritrovato nelle campagne di Lugo.

I militari, esperti del settore, hanno identificato l’esemplare come appartenente alla specie Python regius o pitone reale di colorazione ancestrale della lunghezza di circa 1,2 m. La specie Python regius è inserita nell’Appendice II della Convenzione CITES che regola il commercio degli animali e piante a rischio di estinzione.

Il pitone, in evidente stato di ipotermia, è stato portato a Marina di Ravenna, presso il Centro Territoriale di Accoglienza degli Animali Confiscati o Sequestrati, dove è stato posto in un ambiente riscaldato più idoneo alle sue esigenze. Sono in corso accertamenti, unitamente al Nucleo Carabinieri Forestale di Bagnacavallo, sui possibili responsabili dell’abbandono del rettile o della omessa custodia che potrebbe averne causato la fuga, circostanze entrambe penalmente rilevanti.