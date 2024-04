Dalla chiusura di un’edicola nasce uno store della moda vintage: l’idea di Vanessa a Lugo

La moda che per decenni è stata sfogliata nelle più belle riviste, da Vogue a Marie Claire, ma anche Gq e le pubblicazioni per i teenager come Cioè e Paninaro, adesso in quella edicola ci è tornata materialmente.

Succede nella piazza di Lugo, dove una delle storiche edicole, chiusa dall’estate scorsa, è stata rilevata da una giovane appassionata del mondo vintage e di quella cultura per cui gli abiti non smettono mai di vivere.

Nell’inverno scorso infatti, Vanessa Ancarani, 33enne lughese che ora vive a Imola, ha deciso di dare una nuova vita a quel caratteristico chiosco che per tanti anni ha venduto quotidiani e periodici. Tuttavia, le abitudini cambiano, i giornali si trovano anche altrove e le informazioni si leggono più velocemente nei siti delle stesse testate, col risultato che parecchi edicolanti hanno deciso di chiudere, ma soprattutto di non doversi più svegliare tutte le mattine alle cinque.

In realtà lei il suo negozio vintage - che ancora adesso si chiama J-Ness, moda sostenibile - lo aveva già aperto, proprio un anno fa in un temporary all’interno del Pavaglione, a cinquanta metri da dove si è trasferita da poco.

«Vedevo sempre l’edicola chiusa e io cercavo proprio un altro negozio – racconta Vanessa - e così ho pensato che quello era il posto giusto. Era forse quello che avevo sempre sognato, diverso dal solito, probabilmente unico nel suo genere. E così dopo qualche trattativa sono riuscita ad acquistare l’intera struttura dalle ex edicolanti. All’inizio non è stato facile, ma devo ringraziare l’Amministrazione comunale che ha valutato il mio progetto e mi ha permesso di poterlo realizzare - sottolinea -. Ovviamente abbiamo dovuto fare qualche lavoro all’interno, lasciando però molte di quelle tipiche vetrinette nelle quali ancora adesso espongo dei vecchi giornali».

Quello di Vanessa è a tutti gli effetti un vero pop-up store, di quelli che generalmente nascono solo in grandi metropoli, in primis Milano, nella quale i più prestigiosi brand si contendono ancora le vecchie edicole.

Vanessa Ancarani ha scelto di portare avanti il suo progetto nella città in cui è nata, che poi è anche quella in cui, proprio questo weekend, si svolge uno dei festival vintage più importanti a livello nazionale.

«Ho scelto di aprirlo qui perché questa città mi sembra molto più aperta di altre – spiega la proprietaria di J-Ness - e perché sicuramente Lugo è un po’ la capitale del vintage, famosa ovunque per questa filosofia nel vestire e nel poter dare una seconda vita ai capi. Io peraltro li seleziono uno ad uno, facendo ricerca e girando molto. In negozio tratto prevalentemente il mondo streetwear e casual, soprattutto anni ’80 e ’90, però mi sto interessando anche a certi pezzi anni Settanta».