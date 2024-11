Cotignola, Vulcaflex lancia la gamma di tessuti per auto 100% vegani

Tessuti all’insegna della sostenibilità e del rispetto degli animali. La Vulcaflex, leader nella produzione di materiali spalmati tecnologicamente avanzati con sede a Cotignola, lancia la nuova gamma per interni auto 100% vegani , certificati da The Vegan Society, fra le più autorevoli organizzazioni internazionali per la certificazione di prodotti vegani. Un riconoscimento, si legge in una nota, che rafforza la posizione di avanguardia dell’azienda nel mercato globale dell’automotive.Secondo il ceo Roberto Bozzi, «questo traguardo rappresenta il culmine di anni di ricerca e sviluppo nel campo dei materiali sostenibili. Vogliamo che i nostri tessuti spalmati non siano solo esteticamente piacevoli e altamente performanti, ma che rispondano anche ai valori che oggi guidano le scelte dei consumatori. Siamo fieri di offrire una soluzione che contribuisce alla mobilità sostenibile del futuro».

La nuova gamma è stata sviluppata per rispondere alle esigenze di un mercato automobilistico in rapida evoluzione, dove sostenibilità e rispetto per gli animali sono fattori sempre più cruciali per i consumatori. Realizzati senza l’uso di materiali di origine animale, garantiscono non solo una qualità estetica e funzionale di alto livello, ma anche un impatto ambientale ridotto grazie a processi di produzione eco-compatibili.

Vulcaflex sta già collaborando con le più importanti case automobilistiche europee ed americane , integrando questi nuovi materiali nelle prossime linee di veicoli. L’azienda prevede di espandere ulteriormente la sua offerta di materiali sostenibili, con progetti già in corso per sviluppare soluzioni ancora più eco-friendly, grazie a tecnologie avanzate e un uso ridotto di risorse naturali. I nuovi prodotti infatti non sono solo privi di componenti di origine animale, ma sono anche progettati per ridurre al minimo l’impatto ambientale durante l’intero ciclo di vita del prodotto. «Vulcaflex ha adottato processi produttivi innovativi che riducono le emissioni di CO2 e il consumo di acqua, rispettando i più rigidi standard internazionali di sostenibilità - si legge ancora nel comunicato -. L’utilizzo di materiali riciclabili e di fonti rinnovabili nei processi produttivi sottolinea ulteriormente il ruolo dell’azienda come promotrice di un’industria più responsabile e attenta all’ambiente. La certificazione di The Vegan Society conferisce a Vulcaflex una posizione di eccellenza all’interno del mercato delle soluzioni per interni auto sostenibili. “The Vegan Society” è universalmente riconosciuta per il suo rigore nel garantire che i prodotti certificati siano completamente privi di derivati animali e realizzati in modo etico. Questo riconoscimento offre una garanzia aggiuntiva ai clienti e ai partner di Vulcaflex, confermando l’attenzione per la trasparenza e l’etica dell’azienda».