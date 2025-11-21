Cotignola, una domenica detox senza smartphone il 23 novembre al Parco Pertini

Lo scorso giovedì 20 novembre, il progetto «Bombe di semi» ha coinvolto un gran numero di bambine e bambini dai 3 ai 10 anni, da tutta la Bassa Romagna, in un grande evento contestuale nei nove comuni durante il quale i bambini - preparati dalle educatrici attraverso specifici laboratori - hanno gettato in aria tutti insieme le «bombe di semi di fiori» da loro stessi preparate, in una sorta di cerimonia simbolica collettiva e divertente. Dopo avere realizzato questo evento, il Centro per le famiglie dell’Unione dei Comuni propone un’altra iniziativa rivolta alla medesima utenza.

Si tratta di una «Domenica Detox, analogica e senza smartphone», in programma il 23 novembre al parco Pertini di Cotignola. Su stimolo della Regione Emilia Romagna, il Centro per le famiglie ha organizzato una giornata all’aria aperta per riscoprire la socialità e il contatto con la natura senza digitale. A partire dalle 9, ci si incontrerà nel parco Pertini, per poi fare una passeggiata e partecipare al laboratorio «Creare la natura» con l’educatrice Giulia.

«Queste iniziative permettono alle famiglie e ai bambini di incontrarsi fuori dai soliti luoghi, e permettono loro di affrontare temi importanti del nostro presente in maniera giocosa e condivisa - commenta Federico Settembrini, sindaco referente ai Servizi educativi dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna -. Il fatto di rivolgerci contemporaneamente a tutte le bambine e tutti i bambini e le famiglie della Bassa Romagna è un valore aggiunto, possibile grazie al coordinamento del Centro per le famiglie».

La partecipazione all’evento è gratuita con iscrizione obbligatoria e possibilità di prenotare un box brunch. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il Centro per le famiglie dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, in viale Europa 128 a Lugo, ai numeri telefonici 0545 299397 e 366 6156306.