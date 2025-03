La festa prenderà il via giovedì 27 marzo con l’arrivo della Segavecchia in piazza Vittorio Emanuele II, accompagnata dai bambini della scuola primaria di Cotignola. Seguiranno il tradizionale rogo della vecchina, curato dall’asilo «Carlo Maria Spada», e lo spettacolo della Metallurgica Viganò.

Venerdì 28 marzo si accenderanno i riflettori sulla musica con l’esibizione dei Basterdjazz, preceduta dall’apertura degli stand gastronomici con piatti della tradizione romagnola.

Sabato 29 marzo sarà una giornata dedicata alla cultura e all’intrattenimento: si parte con letture per bambini «Vecie, streghe e fattucchiere» in biblioteca, per proseguire con la conferenza sulla figura femminile in Romagna e la tradizione della Segavecchia «Dalla strega di Cotignola alle azdore romagnole», realizzato in collaborazione con il Sorelle Festival di Faenza. Nel pomeriggio «aperizumba» in piazza, mentre gli amanti del mistero potranno partecipare a «Detective per un giorno», un gioco a squadre all’ex ospedale Testi. In serata si inaugurerà la mostra «Signorina» di Cuoghi Corsello a palazzo Sforza, seguita dallo spettacolo musicale dei Flints.