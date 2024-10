Cotignola, raccolta per il mercatino benefico

Da lunedì 28 ottobre a sabato 2 novembre l’associazione Amici per gli altri (ex ragazzi della parrocchia) di Cotignola organizza nel piazzale di via Dell’Artigiano, nella zona industriale, una raccolta di materiali ferrosi e altri oggetti da mercatino, con finalità benefiche.

Il mercatino è aperto con orario continuato dalle 8 fino al tramonto.

L’iniziativa si svolge da vent’anni, grazie alla volontà di un gruppo di amici: negli anni sono stati sostenuti asili, scuole e associazioni di Cotignola, Barbiano, Bagnara, Solarolo, Lugo e Faenza e la chiesa di San Francesco di Cotignola.

Non saranno ritirati vestiti, mobili, divani, televisori (anche se in buono stato o funzionanti). È possibile portare il materiale direttamente in loco, oppure concordare il ritiro al proprio domicilio, previo accordo telefonico, ai numeri 333 3877539 (Daniele), 339 7589167 (Sauro), 333 3588242 (Matteo, ore pasti).