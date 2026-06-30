Cotignola, l’Arena delle balle di paglia torna dall’8 al 14 luglio

È intitolata «Esperanza. Che ci salvi la paglia nella valle degli orsi di fiume» la diciottesima edizione dell’Arena delle balle di paglia di Primola, in programma a Cotignola là dove il Senio incontra il Canale emiliano romagnolo da mercoledì 8 a martedì 14 luglio.
Come ogni anno, l’arena effimera ideata dall’associazione Primola di Cotignola prenderà letteralmente vita nella mattinata di sabato 4 luglio, con la raccolta delle balle nel podere tra via Peschiera e via Ponte Pietra alle 6 del mattino. La raccolta delle balle (che è volontaria e per partecipare non c’è da fare altro che presentarsi quella mattina) sarà accompagnata dal concerto del cantastorie Omar, il pianista sul maggiolone, con il suo Volkswagen del 1973 trasformato in casa mobile e pianoforte itinerante.
La serata inaugurale di mercoledì 8 luglio è dedicata al «Gnit», per scoprire la land art dell’Esperanza. O per meglio dire l’«Arte di terra e di fiume», dai paesaggi sonori dell’arena dei bambini alla Casa di Bruno sull’albero, fino alla ricerca pittorica tra «Fango e velluto» di Massimo Pulini, la nave che vuole salvare l’«Esperanza» dei popoli creata da Oscar Dominguez sull’argine del Senio, lo spettacolare Orso di fiume di Elizaveta Sinevra, le «Lacrime di pece» di MegX, la miniera di Amleto e l’installazione «Secret Garden» lungo il canale, con i ritratti femminili recuperati da Alessandra Calò e la voce narrante di Elena Bucci, nell’allestimento realizzato da Giovanni Lanzoni ed Elga Masieri.