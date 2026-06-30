Cotignola, l’Arena delle balle di paglia torna dall’8 al 14 luglio

La serata inaugurale di mercoledì 8 luglio è dedicata al «Gnit», per scoprire la land art dell’Esperanza. O per meglio dire l’«Arte di terra e di fiume», dai paesaggi sonori dell’arena dei bambini alla Casa di Bruno sull’albero, fino alla ricerca pittorica tra «Fango e velluto» di Massimo Pulini, la nave che vuole salvare l’«Esperanza» dei popoli creata da Oscar Dominguez sull’argine del Senio, lo spettacolare Orso di fiume di Elizaveta Sinevra, le «Lacrime di pece» di MegX, la miniera di Amleto e l’installazione «Secret Garden» lungo il canale, con i ritratti femminili recuperati da Alessandra Calò e la voce narrante di Elena Bucci, nell’allestimento realizzato da Giovanni Lanzoni ed Elga Masieri.

Come ogni anno, l’arena effimera ideata dall’associazione Primola di Cotignola prenderà letteralmente vita nella mattinata di sabato 4 luglio, con la raccolta delle balle nel podere tra via Peschiera e via Ponte Pietra alle 6 del mattino. La raccolta delle balle (che è volontaria e per partecipare non c’è da fare altro che presentarsi quella mattina) sarà accompagnata dal concerto del cantastorie Omar, il pianista sul maggiolone, con il suo Volkswagen del 1973 trasformato in casa mobile e pianoforte itinerante.

Quanto ai principali ospiti ed eventi in programma, giovedì 9 luglio nel palco centrale dell’arena porteranno le proprie canzoni Gaia Banfi, cantautrice che flirta con la musica elettronica, e Krano, viscerale cesellatore in note e versi di un Veneto paludoso, anchestrale, dialetto e suggestivo, già autore dell’acclamata e pluripremiata colonna sonora del film “Le città di pianura”. Seguirà alle 22.45 (ma nella Golena dei poeti) il concerto al buio del compositore Teho Teardo con la violoncellista Laura Bisceglia. Tornando al palco centrale dell’arena, venerdì 10 ci sarò Alessandro «Asso» Stefana, con la sua cinematica chitarra slide blues, seguito dai maestri del jazz-core italiano Zu e poi da Don Antonio, che si esibirà sul Veliero Vitalba, in una serata ricchissima che partirà alle 20 con lo scrittore Ermanno Cavazzoni, accompagnato dal chitarrista romagnolo Alfredo Nuti. Sabato 11 il palco centrale sarà tutto per «L’aviatore errante e il Piccolo principe» nella rilettura del Teatro dei Venti di Modena, cui seguirà il concerto dei Santamarea. Domenica 12 toccherà al concerto «Sacred Waters» con Luisa Cottifogli, Gabriele Bombardini, Alex Sebastianutto e Marianne Gubri, alle prese con un esperimento di «blues rivierasco», in contemporanea con il divertentissimo monologo «Ombrelloni» di Iacopo Gardelli con Lorenzo Carpinelli in scena alla Golena dei poeti. Lunedì 13 il palco centrale dell’arena sarà tutto per la cantante Patrizia Laquidara e il suo concerto, in contemporanea con la narrazione teatrale de «La cantautrice fantasma» di Ivan Talarico (alla golena dei poeti), e prima dell’esibizione in acustico del rapper Moder. Martedì 14 ì’ultimo concerto sul palco centrale vedrà in scena Sandro Joyeux con il suo viaggio sonoro nel sud del mondo, prima dell’asta finale delle Balle degli Orsi di fiume.

Ogni sera, dalle 19, a poca distanza dal palco centrale si attiverà l’Arena dei bambini, con spettacoli teatrali e laboratori pensati per tutta la famiglia

Nella barca sospesa di Villalba ci saranno diversi appuntamenti con la poesia e le letture sceniche, oggetto della mini-rassegna «Foglie come parole», così come teatro e parole saranno prtagonisti ogni sera in altri spazi dell’arera, come la Radura dell’orso, la piazzettadi Esperanza, la golena dei poeti e il veliero Villalba.

Ogni sera, infine, sarà attivo a poca distanza dal palco centrale il bar «Parataj», dove rifocillarsi, bere e mangiare qualcosa rimanendo immersi nella magia effimera dell’arena.

All’Arena delle balle di paglia di Primola si accede a piedi, parcheggiando in via Cenacchio per poi percorrere un percorso nei campi di circa un chilometro. È attivo un servizio navetta per le persone con mobilità ridotta, su prenotazione al 333 4183149 (preferibilmente contatto Whatsapp).

L’ingresso costa dai 2 ai 5 euro a seconda della serata, tranne quella inaugurale che è a offerta libera.