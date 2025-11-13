Cotignola, inseguimento a 160 all’ora e l’auto dei ladri si schianta contro un albero: un arresto

Martedì sera i Carabinieri della Stazione di Cotignola hanno arrestato un 29enne di origini straniere, per resistenza a Pubblico Ufficiale ed inoltre lo hanno denunciato come presunto responsabile di ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.

Nel tardo pomeriggio di martedì i Carabinieri della Compagnia di Lugo, dopo diverse segnalazioni di tentativi di furti in abitazioni che, nelle ultime settimane si sono consumati nella fascia oraria compresa tra le 17 e le 20, hanno predisposto una serie di controlli a tappeto lungo le principali vie di comunicazione.

Numerose pattuglie, anche in abiti civili, hanno controllato il territorio Lughese sino a quando l’attenzione dei militari è ricaduta su un’autovettura di grossa cilindrata segnalata da alcune chiamate al 112 da parte di cittadini che hanno notato il mezzo sospetto nei pressi delle loro abitazioni, richiedendo un controllo.

L’auto sospetta non è sfuggita ai militari di Cotignola che l’hanno intercettata mentre viaggiava a forte velocità sulla provinciale Naviglio. Ne è nato così un inseguimento e, nonostante le sirene e le richieste di arrestare la marcia, il conducente ha cercato di seminare la pattuglia dell’Arma, superando anche i 160 km/h. L’inseguimento, durato per oltre 5 km, si è concluso in alcuni campi di Cotignola quando il conducente, dopo aver imboccato una strada vicinale, ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro un albero. A questo punto dall’auto sono uscite tre persone che, approfittando del buio, sono riuscite a scappare tra i campi. Cosa che però non è riuscita al conducente che è stato fermato dai Carabinieri che hanno avuto non poca difficoltà a trattenerlo, vista la sua violenta reazione. Nell’abitacolo dell’auto sono stati rinvenuti diversi attrezzi da scasso, utilizzati verosimilmente per forzare porte e finestre delle abitazioni, e alcuni oggetti in oro. I Carabinieri sono ora al lavoro per identificare i complici e risalire ai proprietari di tali oggetti.

Il conducente dell’auto, un 29enne di origini straniere già conosciuto dalle Forze dell’Ordine, è stato così arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale e denunciato anche per ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. L’uomo, dopo aver trascorso la notte nella camera di sicurezza della Caserma di Lugo, ieri mattina è comparso davanti al Giudice di Ravenna il quale, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere.