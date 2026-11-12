Cotignola, incidente: l’auto si schianta contro un pino, gravissima una donna - Gallery

Incidente ieri sera (mercoledì 11 novembre) a Cotignola, in via Garzano, con una donna di 72 anni ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale Bufalini. Poco prima delle 22, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale della Bassa Romagna, un’auto Mini Cooper guidata da un uomo di 73 anni si è schiantata frontalmente contro un pino. L’impatto, avvenuto in maniera autonoma e senza altri veicoli coinvolti, è stato violentissimo, con l’uomo a perdere il controllo dell’auto sull’asfalto reso viscido dalla pioggia. Al suo fianco la moglie 72enne è apparsa subito in gravi condizioni. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco per soccorrere i feriti incastrati nell’abitacolo e affidarli alle cure dei sanitari del 118, intervenuti con auto medica e due ambulanze. I due coniugi sono stati trasportati al Bufalini di Cesena con codice di massima gravità per la moglie e media gravità per il marito.