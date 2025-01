Cotignola, finisce con l’auto nel fosso e perde conoscenza: rianimato e portato in ospedale

Pauroso incidente e tanto spavento questa mattina alle 7.10 a Cotignola in via Lame Pontenuovo, vicino all’incrocio con via Reda. Sul momento ha regnato grande apprensione per una persona che giaceva incosciente all’interno di una Fiat Punto dopo essere finita nel fosso. Un anziano per un probabile malore è finito fuori strada e l’urto è stato molto violento. Immediato l’intervento dei sanitari del 118 con auto medicalizzata e dei vigili dal fuoco da Lugo. L’anziano aveva perso conoscenza, è stato rianimato e poi trasportato all’ospedale di Lugo in condizioni di media gravità. Sul posto la Polizia Municipale della Bassa Romagna.