Cotignola, escalation di furti nelle abitazioni

Agosto è il mese in cui tanti vanno in ferie. Non è così per i ladri che invece hanno intensificato i loro raid nelle campagne di Cotignola.

Le incursioni dell’altra sera in alcune abitazioni della frazione di San Severo, alcune delle quali ignorando la presenza dei proprietari al loro interno, infatti non sembrano essere casi isolati.

L’escalation è iniziata venti giorni fa in via Ponte Pietra. C’è chi addirittura si è visto mettere a soqquadro l’abitazione per ben due volte.

«Non se ne può davvero più – racconta il cotignolese preso di mira dai malviventi -. Due furti nel giro di due settimane: mentre nel primo del 3 agosto hanno solo, si fa per dire, spaccato il portone d’ingresso per accedere all’interno, nel secondo episodio, la notte di Ferragosto, hanno buttato tutto per aria in una stanza e non so ancora per rubare cosa. Io non ho assolutamente nulla di valore, come potevano ben intuire dal valore dell’auto parcheggiata fuori».

«Evidentemente sono stati attratti dall’ampiezza della casa - dice ancora -. Io ero al mare e sono stato avvisato telefonicamente dall’allarme, ma ora non posso dire di essere tranquillo perché quando ne subisci due ravvicinati in così poco tempo significa che c’è qualcosa che non va. Mi sembra di rivivere la serie di furti dell’inverno di tre anni fa, nel quale i ladri si erano fatti tutta la campagna circostante e non solo. Serve un maggior presidio delle forze dell’ordine, sia come deterrente che per impedirne la fuga».

In effetti gli episodi seriali del dicembre 2021 avevano fatto insorgere un po’ tutti, in primis ovviamente i derubati.

I malviventi approfittando della stagione in cui il buio precoce e talvolta la nebbia agevolano le loro incursioni, tra le 18 e le 22 avevano compiuto almeno cinque furti a sera, tutti abbastanza circoscritti.

I colpi erano stati messi a segno in diverse abitazioni lungo via Pergola e via San Francesco per poi bissare il giorno dopo in via Madonna di Genova, mentre la settimana successiva erano state prese di mira via Don Babini, via Cenacchio e via Bellisano. In tutti i casi rompendo porte e finestre e fuggendo con oro, gioielli e denaro. A.CASA.