Cotignola, Ecogest vince due appalti Anas in Friuli: commesse per oltre un milione di euro

Nuovo importante successo per Ecogest SpA, l’azienda ravennate con sede a Cotignola leader nei servizi di manutenzione del verde stradale e ambientali. La società si è infatti aggiudicata due nuovi appalti affidati da Anas in Friuli Venezia Giulia, per un valore complessivo che supera il milione di euro, consolidando così una partnership storica con il principale gestore della rete stradale italiana e rafforzando la propria presenza strategica nel Nord Est.

Il primo accordo, del valore di oltre 960mila euro e della durata di tre anni (2026-2029), prevede interventi di cura e gestione della vegetazione lungo le strade statali e i raccordi autostradali di competenza della struttura territoriale di Trieste, con l’obiettivo di garantire decoro e sicurezza alla circolazione. Il secondo contratto, da circa 95mila euro, riguarda invece la manutenzione del verde e le opere edili di messa in sicurezza degli immobili Anas nella ex rete stradale statale a gestione regionale. In linea con il proprio modello di sviluppo, l’azienda ravennate intende coinvolgere le imprese friulane nelle attività operative per valorizzare l’economia del territorio. Un traguardo commentato con soddisfazione dall’azionista di Ecogest, Valerio Molinari, che ha sottolineato come queste aggiudicazioni confermino la fiducia di Anas nell’affidabilità del gruppo, sempre focalizzato su qualità, sostenibilità e attenzione alle realtà locali.