Cotignola, due sospetti in giro con un grosso cacciavite: scatta il sequestro

I Carabinieri di Lugo hanno fermato un’autovettura con a bordo due individui sospetti. Dagli accertamenti alla banca dati delle Forze di Polizia, entrambi sono risultati gravati da precedenti penali per reati contro il patrimonio. Alla richiesta di chiarimenti sulla loro presenza nel comune di Cotignola, i due hanno fornito risposte evasive, inducendo i militari ad approfondire il controllo. Nel corso delle operazioni è stato rinvenuto, all’interno del marsupio di uno dei due, un cacciavite in acciaio della lunghezza di circa 25 centimetri. Non essendo stato in grado di giustificarne il possesso, l’oggetto è stato sottoposto a sequestro penale, in quanto riconducibile all’ipotesi di reato di possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli.