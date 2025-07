Cotignola, autospurgo nel fosso. Grave il conducente, verifiche di Arpa per gli sversamenti

Grave incidente questo pomeriggio a Cotignola, sulla Sp 8: un autospurgo che procedeva in direzione di Faenza è uscito di strada finendo per schiantarsi nel fosso a lato della strada. Un uomo che si trovava a bordo del mezzo è stato trasportato in elicottero all’ospedale Bufalini di Cesena in condizioni gravissime. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e Arpae: vista la tipologia del mezzo coinvolto nell’incidente, che ha terminato la propria corsa nel canale, è necessario verificare possibili danni a livello ambientale determinati dallo sversamento di idrocarburi o eventuali liquami che potevano trovarsi nell’autospurgo. Sul posto anche la polizia locale dell’Unione della Bassa Romagna.