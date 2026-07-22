Cotignola, al Maria Cecilia Hospital il riconoscimento di Irccs

Il ministero della Salute, nella persona del ministro Orazio Schillaci, ha firmato il decreto di riconoscimento del carattere scientifico nell’area tematica ‘Cardiologia-Pneumologia’ di inserimento di Maria Cecilia Hospital di Cotignola tra gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (Irccs), pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Un traguardo che certifica l’eccellenza clinica, scientifica e organizzativa dell’ospedale da cui ha preso vita Gvm Care & Research, gruppo ospedaliero italiano che valorizza un modello che da oltre 50 anni integra assistenza, ricerca, formazione e innovazione al servizio dei pazienti.

Il riconoscimento come Irccs viene attribuito alle strutture in grado di coniugare attività assistenziale di elevata specializzazione e produzione scientifica di rilievo nazionale e internazionale. Questo traguardo raggiunto riflette un percorso pluriennale di investimenti in ricerca traslazionale, tecnologie avanzate e competenze multidisciplinari e consolida il ruolo di Maria Cecilia Hospital come centro di riferimento nella diagnosi e nel trattamento delle patologie cardiovascolari, nonché come primo istituto a riconoscimento monotematico nell’ambito delle patologie cardiovascolari in Emilia Romagna.

Per Ettore Sansavini, presidente di Maria Cecilia Hospital e presidente di Gvm Care & Research, “questo riconoscimento rappresenta il coronamento di un percorso costruito nel tempo attraverso una visione strategica fondata su ricerca, innovazione e investimenti. Fin dagli inizi abbiamo creduto nella necessità di istituire un collegamento diretto tra il laboratorio e il letto del paziente, affinché le scoperte scientifiche possano tradursi rapidamente in nuove opportunità di cura. La nostra ricerca nasce dall’ascolto dei bisogni reali dei pazienti, che i clinici intercettano ogni giorno nella pratica assistenziale. Da qui prende avvio un circolo virtuoso in cui assistenza e ricerca si alimentano reciprocamente, generando conoscenza, innovazione e valore per l’intera comunità. Il riconoscimento di Maria Cecilia Hospital come Irccs conferma la validità di questo modello e ci incoraggia a proseguire lungo questa direzione”.

Accanto allo sviluppo della ricerca traslazionale, la ricerca di Maria Cecilia Hospital si esplica attraverso la partecipazione a numerosi studi clinici anche no profit di rilievo nazionale e internazionale. La qualità del lavoro è testimoniato dal numero di pubblicazioni in costante aumento su riviste scientifiche di riconosciuta rilevanza nel mondo scientifico e clinico.

L’ingresso nella rete degli Irccs consentirà a Maria Cecilia Hospital di rafforzare ulteriormente le attività di ricerca clinica e traslazionale, favorendo ulteriormente il confronto e la collaborazione con Istituti d’eccellenza nazionali ed internazionali e promuovendo il trasferimento dell’innovazione nella pratica clinica a beneficio dei pazienti.