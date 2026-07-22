Cotignola, al Maria Cecilia Hospital il riconoscimento di Irccs

Lugo
  • 22 luglio 2026
Cotignola, al Maria Cecilia Hospital il riconoscimento di Irccs

Il ministero della Salute, nella persona del ministro Orazio Schillaci, ha firmato il decreto di riconoscimento del carattere scientifico nell’area tematica ‘Cardiologia-Pneumologia’ di inserimento di Maria Cecilia Hospital di Cotignola tra gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (Irccs), pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Un traguardo che certifica l’eccellenza clinica, scientifica e organizzativa dell’ospedale da cui ha preso vita Gvm Care & Research, gruppo ospedaliero italiano che valorizza un modello che da oltre 50 anni integra assistenza, ricerca, formazione e innovazione al servizio dei pazienti.

Il riconoscimento come Irccs viene attribuito alle strutture in grado di coniugare attività assistenziale di elevata specializzazione e produzione scientifica di rilievo nazionale e internazionale. Questo traguardo raggiunto riflette un percorso pluriennale di investimenti in ricerca traslazionale, tecnologie avanzate e competenze multidisciplinari e consolida il ruolo di Maria Cecilia Hospital come centro di riferimento nella diagnosi e nel trattamento delle patologie cardiovascolari, nonché come primo istituto a riconoscimento monotematico nell’ambito delle patologie cardiovascolari in Emilia Romagna.

Per Ettore Sansavini, presidente di Maria Cecilia Hospital e presidente di Gvm Care & Research, “questo riconoscimento rappresenta il coronamento di un percorso costruito nel tempo attraverso una visione strategica fondata su ricerca, innovazione e investimenti. Fin dagli inizi abbiamo creduto nella necessità di istituire un collegamento diretto tra il laboratorio e il letto del paziente, affinché le scoperte scientifiche possano tradursi rapidamente in nuove opportunità di cura. La nostra ricerca nasce dall’ascolto dei bisogni reali dei pazienti, che i clinici intercettano ogni giorno nella pratica assistenziale. Da qui prende avvio un circolo virtuoso in cui assistenza e ricerca si alimentano reciprocamente, generando conoscenza, innovazione e valore per l’intera comunità. Il riconoscimento di Maria Cecilia Hospital come Irccs conferma la validità di questo modello e ci incoraggia a proseguire lungo questa direzione”.

Accanto allo sviluppo della ricerca traslazionale, la ricerca di Maria Cecilia Hospital si esplica attraverso la partecipazione a numerosi studi clinici anche no profit di rilievo nazionale e internazionale. La qualità del lavoro è testimoniato dal numero di pubblicazioni in costante aumento su riviste scientifiche di riconosciuta rilevanza nel mondo scientifico e clinico.

L’ingresso nella rete degli Irccs consentirà a Maria Cecilia Hospital di rafforzare ulteriormente le attività di ricerca clinica e traslazionale, favorendo ulteriormente il confronto e la collaborazione con Istituti d’eccellenza nazionali ed internazionali e promuovendo il trasferimento dell’innovazione nella pratica clinica a beneficio dei pazienti.

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