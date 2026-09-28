Cotignola, accende il camino ma la canna fumaria è otturata e il fumo invade la casa: 69enne all’ospedale

Accende il camino in casa, ma la canna fumaria è otturata e la sua abitazione viene invasa dal fumo. Un uomo di 69 anni è finito in ospedale per una forte intossicazione dopo l’incidente domestico di oggi verso le 12 in via Pascoli a Cotignola. L’allarme è stato dato dai passanti verso le 12, visto che il fumo fuoriusciva in maniera abbondante dalle finestre. Sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco di Lugo con autoscala da Ravenna, insieme ai sanitari del 118 con ambulanza e medicalizzata e i Carabinieri di Lugo. L’uomo è stato messo in salvo e portato all’ospedale di Lugo in ambulanza, con la via chiusa per permettere le operazioni di soccorso. La casa all’interno presenta danni evidenti ed è stata dichiarata inagibile.