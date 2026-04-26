Controlli nel Lughese, identificate oltre cento persone

Lugo
  • 26 aprile 2026
Controlli nel Lughese, identificate oltre cento persone

Nella serata di ieri si sono svolti mirati servizi di controllo amministrativo negli esercizi commerciali del comprensorio lughese, nell’ambito delle attività finalizzate alla tutela della sicurezza pubblica e al rispetto della normativa vigente.

Le operazioni hanno visto l’impiego congiunto di pattuglie del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Lugo, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale della Bassa Romagna, e hanno permesso l’identificazione di oltre cento persone.

Nel corso del servizio sono stati sottoposti a verifica otto esercizi commerciali dislocati nei comuni di Lugo, Bagnacavallo e Conselice, tra cui attività di somministrazione di alimenti e bevande, esercizi etnici e locali ricreativi. Se dal punto di vista amministrativo non sono emerse irregolarità, i controlli hanno tuttavia portato alla contestazione di un illecito di natura fiscale.

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