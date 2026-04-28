Conselice, usavano un edificio disabitato come base per lo spaccio: due giovani denunciati

Nel pomeriggio di sabato 25 aprile, i Carabinieri di Conselice hanno denunciato due giovani, ritenuti presunti responsabili dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso e porto di armi od oggetti atti ad offendere. L’attività d’indagine ha permesso di individuare un edificio disabitato adoperato come base operativa dai due giovani i quali, posizionandosi strategicamente sul terrazzo della struttura, riuscivano a monitorare l’area circostante e a gestire la vendita dello stupefacente ai clienti.

Al momento dell’intervento dei militari, i giovani hanno tentato la fuga lanciando dal balcone diverso materiale compromettente. L’immediata reazione dei Carabinieri ha consentito di recuperare e sottoporre a sequestro un involucro contenente 7 grammi di hashish, un bilancino di precisione, un coltello a lama estraibile intriso di stupefacente e una somma di denaro contante, ritenuta provento dell’attività illecita.

Nonostante il tentativo di dileguarsi, i due giovani, già noti alle Forze dell’Ordine, sono stati però bloccati. Le successive perquisizioni domiciliari hanno permesso di rinvenire ulteriore hashish, un coltello a serramanico e vario materiale per il confezionamento.