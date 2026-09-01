Conselice, tre nuove vasche di laminazione: in partenza i cantieri

A Conselice sono in partenza i cantieri per la realizzazione di tre nuove vasche di laminazione.

Gli invasi saranno realizzati al parco Giorgio Rocca di via Vivaldi, al parco pubblico di via Aldo Moro e nell’area verde di via Benati e hanno lo scopo di proteggere dai rovesci intensi i quartieri adiacenti, che in passato hanno registrato problemi di deflusso delle acque piovane. Le casse consistono in avvallamenti che si allagheranno solo in caso di necessità, mentre in condizioni normali continueranno a essere parte integrante dei parchi.

«Si tratta di un intervento strutturale che come Amministrazione comunale abbiamo fortemente voluto - sottolinea il sindaco Andrea Sangiorgi -. Queste casse sono il frutto di una approfondita indagine idraulica, per aumentare la capacità di risposta del nostro territorio di fronte a eventi meteorologici sempre più intensi e improvvisi». I lavori sono stati affidati all’impresa Biguzzi Srl di Forlimpopoli e hanno un importo complessivo di 95.300 euro, finanziati grazie a risorse derivanti da compensazioni ambientali di privati.