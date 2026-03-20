Conselice, spaccia droga a 17 anni e viene denunciato

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Conselice hanno denunciato in stato di libertà un 17enne del luogo. Il giovane è ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di armi e munizioni. Durante un pattugliamento, i militari hanno notato il minore a bordo di un monopattino elettrico il quale, accortosi della presenza della pattuglia, si è disfatto repentinamente di un oggetto gettandolo in un campo agricolo adiacente.

Nonostante l’atteggiamento agitato e provocatorio assunto dal giovane nel tentativo di distogliere l’attenzione dal proprio gesto, i Carabinieri hanno proceduto al recupero dell’oggetto, risultato essere un bilancino elettronico di precisione con evidenti tracce di hashish.

L’attività investigativa, proseguita presso la locale Stazione alla presenza del genitore, ha permesso di rinvenire – a seguito di perquisizione personale – circa 5 grammi di hashish occultati negli indumenti. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di sequestrare ulteriori 4 grammi della medesima sostanza, tre coltelli a serramanico, un coltello a lama seghettata di 30 centimetri, una cartuccia calibro 10, un bossolo calibro 6,5 e un secondo bilancino di precisione rinvenuto nel garage.