A Conselice si lavora per ripristinare la sicurezza idraulica del sistema di deflusso delle acque, seriamente danneggiato dall’alluvione del maggio 2023. Dopo quelli già avviati nei mesi scorsi, sono in partenza importanti lavori di manutenzione straordinaria al canale Diversivo in valle, snodo cruciale del sistema scolante della città, e che in molti tratti necessita di interventi di ripristino.

Il Consorzio di bonifica della Romagna occidentale ha affidato il cantiere all’impresa Folicaldi Costruzioni Srl con sede in Borgo Virgilio, nel mantovano (aggiudicataria dal settembre 2024), che a sua volta ha subappaltato i lavori a due aziende locali: la Consar di Ravenna, con l’esecutrice Fratelli Mariani, e la Sem srl di Forlimpopoli.

Gli interventi sono finalizzati alla ricostruzione dell’alveo, nei tratti ammalorati, con pietrame, geotessuti e palificazioni al piede, e riguarderanno circa 4 km di percorso del Diversivo in valle, fino alla foce nel canale Destra Reno. Nello specifico, tra la rotonda del Ranocchio e la ferrovia si interverrà solo in alcuni tratti del canale, mentre dalla ferrovia fino alla foce i lavori riguarderanno l’intero corso dello scolo, con ricreazione della sommità arginale e ripristino in quota.

Il Consorzio di bonifica ha ottenuto i finanziamenti per questo intervento dalla struttura commissariale, attraverso l’ordinanza 6/2023. L’importo dei lavori è di 1 milione e 800mila euro e la conclusione è prevista entro aprile 2025. Il cantiere terrà conto sia degli altri lavori in corso in quella porzione di territorio, sia delle esigenze legate alla stagione irrigua.

I lavori partiranno entro la prima metà di gennaio e comporteranno la chiusura della pista ciclopedonale di via Puntiroli (tra la rotonda del Ranocchio e il cimitero), interessando poi e progressivamente via Bartoletti, con la conseguente interdizione degli ingressi laterali al cimitero per circa un mese. La strada verrà chiusa di volta in volta in diversi tratti, per consentire sempre l’accesso al cimitero.