Conselice, si amputa una mano mentre lavora nei campi

Un gravissimo incidente sul lavoro nel primo pomeriggio di oggi, verso le 12.40 in un podere tra la via Casazza e Pontiroli a Conselice. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, un agricoltore ha riportato la parziale amputazione di una mano oltre a un trauma cranico. Immediati i soccorsi dei sanitari del 118 giunti in ambulanza da Conselice, ma viste le gravi ferite si è reso necessario l’intervento dell’elimedica da Ravenna, con l’agricoltore trasportato con urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena.