Conselice, rapina col coltello in tabaccheria: 55enne scoperto e arrestato

Ieri mattina i Carabinieri della Stazione di Conselice hanno arrestato un uomo italiano di 55 anni, dando esecuzione ad un provvedimento di carcerazione definitivo per il reato di rapina aggravata.

L’uomo, controllato durante un servizio di perlustrazione preventivo svolto lungo le principali arterie stradali, è risultato oggetto di ricerche poiché gravato da un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bologna: il 55enne dovrà espiare una pena detentiva di 5 anni e 6 mesi di reclusione.

La condanna si riferisce ad una violenta rapina avvenuta nel 2020 ai danni di una tabaccheria del paese. Secondo la ricostruzione investigativa dell’epoca, curata dai Carabinieri della locale Stazione e dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Lugo, l’uomo aveva atteso la titolare all’uscita del locale e, minacciandola con un coltello, l’aveva costretta a consegnare l’incasso del fine settimana, una cifra vicina ai 10.000 euro. Le indagini avevano permesso di identificare il colpevole, la cui responsabilità è stata confermata in tutti i gradi di giudizio fino alla sentenza definitiva.

Espletate le formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Rimini.