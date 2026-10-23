Conselice, non era un gesto autolesionistico, ma ha accoltellato il compagno: donna finisce in carcere

Una coltellata all’addome, che ha lambito il fegato. Potenzialmente letale. Tant’è che quando i medici dell’ospedale Bufalini di Cesena hanno ricevuto il paziente, un uomo di 54 anni, italiano, le speranze di salvarlo erano ridotte ai minimi termini. Poi però la prognosi si è ribaltata a suo favore. Così come la versione sulla causa dell’accaduto: dopo un iniziale (e inverosimile) gesto autolesionistico, la verità è mutata in un accoltellamento da parte della compagna. Indagata per tentato omicidio, la donna, una 38enne a sua volta italiana, è stata portata in carcere dopo la richiesta del sostituto procuratore Silvia Ziniti.

La richiesta d’aiuto

Per ricostruire i fatti bisogna tornare alla notte tra venerdì e sabato della scorsa settimana. Intorno alle 23.30 i carabinieri della locale stazione erano intervenuti all’interno di un’abitazione, mentre parallelamente si erano messi in moto anche gli operatori del 118 con l’ambulanza e l’elisoccorso. Era stata la donna ad allertare i soccorritori. Ma una volta giunti nell’appartamento in cui la coppia viveva, entrambi avevano descritto l’accaduto parlando di un gesto estremo.

Il trasporto in elicottero