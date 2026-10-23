Conselice, non era un gesto autolesionistico, ma ha accoltellato il compagno: donna finisce in carcere

Lugo
  • 23 ottobre 2026
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Una coltellata all’addome, che ha lambito il fegato. Potenzialmente letale. Tant’è che quando i medici dell’ospedale Bufalini di Cesena hanno ricevuto il paziente, un uomo di 54 anni, italiano, le speranze di salvarlo erano ridotte ai minimi termini. Poi però la prognosi si è ribaltata a suo favore. Così come la versione sulla causa dell’accaduto: dopo un iniziale (e inverosimile) gesto autolesionistico, la verità è mutata in un accoltellamento da parte della compagna. Indagata per tentato omicidio, la donna, una 38enne a sua volta italiana, è stata portata in carcere dopo la richiesta del sostituto procuratore Silvia Ziniti.

La richiesta d’aiuto

Per ricostruire i fatti bisogna tornare alla notte tra venerdì e sabato della scorsa settimana. Intorno alle 23.30 i carabinieri della locale stazione erano intervenuti all’interno di un’abitazione, mentre parallelamente si erano messi in moto anche gli operatori del 118 con l’ambulanza e l’elisoccorso. Era stata la donna ad allertare i soccorritori. Ma una volta giunti nell’appartamento in cui la coppia viveva, entrambi avevano descritto l’accaduto parlando di un gesto estremo.

Il trasporto in elicottero

L’uomo era quindi stato caricato in barella a bordo dell’elicottero di Romagna Soccorso, e una volta stabilizzato era stato trasportato d’urgenza al nosocomio cesenate. Soltanto al suo arrivo, ormai pronto per essere portato in sala operatoria, era emersa la verità. O quantomeno quella raccontata da lui. Aveva riferito ai sanitari che in realtà era stata la stessa compagna ad accoltellarlo. Una dinamica che agli inquirenti è parsa ben più verosimile. Vanno verso questa ipotesi anche ulteriori indizi raccolti al momento dell’intervento dei carabinieri in casa della coppia. Entrambi, stando a quanto trapelato, erano in stato confusionale. Il coltello utilizzato, è stato successivamente acquisito dagli inquirenti

Raccolto il referto medico, che vede il 54enne attualmente in prognosi riservata, il pm Silvia Ziniti ha indagato la 38enne per tentato omicidio, disponendo la custodia cautelare, misura eseguita in questi giorni.

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