Conselice, nido “Mazzanti”: taglio del nastro dopo i lavori di riqualificazione - Gallery

Si è tenuto questa mattina il taglio del nastro del rinnovato asilo nido comunale “Enrico Mazzanti” di Conselice. Per l’occasione erano presenti il sindaco di Conselice Andrea Sangiorgi, il progettista Daniele Gulinelli e il coordinatore pedagogico Nicola Ragazzini, insieme al personale della struttura e a numerose famiglie.

Il nido, che ha riaperto le porte ai bambini in tempo per l’inizio dell’anno educativo nei primi di settembre, è stato interessato da lavori di riqualificazione e messa a norma grazie a un finanziamento europeo di 841mila euro, nell’ambito Pnrr.

Sono stati eseguiti interventi strutturali di miglioramento sismico, di efficientamento energetico (infissi e nuovo impianto di illuminazione a led), impiantistici (impianto elettrico, fotovoltaico, condizionamento, nuovo impianto di rilevazione antincendio, ventilazione meccanica controllata), lavori edili generali e per eliminare le barriere architettoniche.

A parità di bambini che la struttura può ospitare, si amplia l’offerta oraria a favore delle famiglie, in quanto in precedenza solo due sezioni su tre potevano frequentare la struttura a tempo pieno: grazie alla rimodulazione interna degli spazi - che ha restituito tre sezioni dotate di locali adeguati e autonomi da destinare al riposo dei bambini - il nido ristrutturato consente a tutti gli iscritti di frequentare a tempo pieno.

Inoltre, dalla rimodulazione e rivisitazione degli spazi, ne sono derivate sezioni più luminose, areate, confortevoli in termini di benessere climatico, con bagni e spazi più adeguati, nonché modelli organizzativi più consoni ai progetti pedagogici ed educativi attuali (per esempio, maggiori connessioni della struttura con gli spazi esterni per l’educazione all’aperto).

Grazie all’associazione Art Lab è stata inoltre restaurata la targa di ingresso con il grillo parlante. Il gruppo Alpini di Conselice ha invece fatto una donazione di 3mila euro all’asilo.

«È stata data nuova vita a un edificio che risale al 1975, riportandolo ai massimi standard di efficienza e sicurezza - ha dichiarato il sindaco Andrea Sangiorgi - un lavoro iniziato dalla precedente Amministrazione che oggi trova finalmente il suo compimento. L’asilo nido è il luogo dove si creano e costruiscono le basi del benessere di una comunità, perché è qui che i cittadini di domani ricevono i primi, fondamentali, stimoli di crescita. Possiamo contare su servizi educativi efficienti e all’avanguardia, e ora finalmente anche di una struttura adeguata a tutto il nostro potenziale. I bimbi di Conselice con questo intervento saranno più al sicuro e in un ambiente più confortevole».