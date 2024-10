Conselice, medaglia d’onore al figlio di Battista Morganti, deportato nei lager nazisti

In municipio alla presenza del prefetto di Ravenna e del sindaco di Conselice si è tenuta la cerimonia di concessione della medaglia d’onore ad Armando Margotti, figlio di Battista Margotti, deportato nei lager nazisti durante la Seconda guerra mondiale. Armando in municipio era accompagnato dalla moglie Morena Ricci.

«La Repubblica italiana riconosce a titolo di risarcimento soprattutto morale il sacrificio dei propri cittadini deportati e internati nei lager nazisti nell’ultimo conflitto mondiale: la medaglia d’onore ai cittadini italiani militari e civili deportati e internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra».

Battista Margotti, nato il 9 dicembre 2024 da famiglia contadina di San Bernardino, chiamato alle armi il 26 agosto 1943 nel 38esimo reggimento fanteria, poi catturato dai nazisti il 9 settembre 1943 all’indomani dell’armistizio, scelse di non aderire alla Repubblica sociale italiana per cui fu deportato in Germania come internato militare italiano.

Liberato il 4 settembre 1945, è tornato in Italia dove ha ripreso la vita e il lavoro alla Cooperativa braccianti a Lavezzola, dove si è trasferito a vivere nel 1962. Battista è morto nel 2016: la consegna della medaglia d’onore avviene proprio nell’anno in cui avrebbe compiuto 100 anni.