Conselice, lavori di sistemazione di via Predola e di consolidamento dell’argine

Il Comune di Conselice accelera sui lavori di ripristino di via Predola, per la sicurezza e la viabilità del territorio. Per evitare ulteriori ritardi, l’Amministrazione comunale ha concordato con Sogesid e con la Struttura commissariale di assumere direttamente la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di consolidamento dell’arginatura entro marzo 2026, per un quadro economico di 590mila euro, avvalendosi delle deroghe previste dall’ordinanza commissariale che consentono l’affidamento diretto.

Con ordinanza commissariale è stato riconosciuto un finanziamento di 2,1 milioni di euro destinato al consolidamento dell’argine in sinistra idraulica del canale Fossatone e al rifacimento del manto stradale della via Predola. La progettazione e l’esecuzione dei lavori sono affidate a Sogesid, società convenzionata con la Struttura commissariale e con il Comune di Conselice.

Nelle scorse settimane si sono svolti incontri di confronto sul cronoprogramma e sull’avvio del cantiere, in particolare per la parte di consolidamento dell’arginatura (da via Campanile fino a via Puntiroli), opera necessaria e propedeutica alla successiva asfaltatura.

Il Consorzio di bonifica della Romagna occidentale ha indicato la necessità di eseguire i lavori nel periodo di fermo irriguo (da novembre a marzo). Sogesid ha comunicato l’impossibilità di intervenire tra novembre 2025 e marzo 2026, con il rischio di posticipare l’inizio dell’intervento all’autunno 2026. A Sogesid resterà la ri-asfaltatura di via Predola, che verrà eseguita in primavera.

Per procedere, il sindaco Andrea Sangiorgi ha convocato un Consiglio comunale ad hoc per giovedì 13 novembre alle 20.30, durante il quale sarà sottoposta all’approvazione la documentazione di competenza del Consiglio, inclusa la variazione di bilancio per l’introduzione delle risorse necessarie all’intervento, riconosciute dall’ordinanza commissariale.

«Non possiamo permetterci di rinviare ancora un intervento così importante per la viabilità locale - afferma il sindaco -. Grazie alla collaborazione con la Struttura commissariale e con Sogesid, abbiamo trovato una soluzione che ci consente di partire subito, affidando direttamente ai servizi tecnici comunali la parte più urgente dei lavori. È un impegno concreto per dare finalmente risposta a un’esigenza attesa da tempo dai cittadini».