Conselice, incidente: si scontra con un’auto durante un sorpasso, motociclista all’ospedale

Un grave incidente stradale questa mattina a Conselice nella provinciale 35, con un motociclista trasportato in elicottero all’ospedale Bufalini di Cesena. Un uomo in sella ad una moto Suzuki durante un sorpasso si sarebbe scontrato con una Ford B-Max che viaggiava nella corsia opposta. L’uomo in sella alla moto, di 37 anni, è stato sbalzato lungo la carreggiata: sul posto i sanitari del 118 con ambulanza e automedica, poi supportati dall’elimedica. Il motociclista, è stato trasportato a Cesena con codice di media gravità.