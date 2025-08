Conselice, disperso nella notte in mezzo ai campi: anziano salvato dai Carabinieri

Domenica scorsa, verso mezzanotte, è giunta una richiesta di aiuto al 112 da parte dei familiari di una persona anziana di Conselice, preoccupati del fatto che non avevano più notizie, dal pomeriggio, del loro congiunto, il quale si era recato, come spesso faceva, in alcuni campi vicino casa per raccogliere dei frutti, non portando con sé documenti e il telefono cellulare.

I Carabinieri hanno immediatamente attivato le ricerche nell’area interessata, facendo convergere diverse pattuglie presenti sul territorio. Dopo circa un’ora, poco prima di allargare le ricerche, una pattuglia ha rintracciato lo scomparso in un campo non distante dalla sua abitazione. L’anziano, che non soffre di particolari patologie, era stremato ed infreddolito. Ai soccorritori ha riferito di non essere riuscito a tornare a casa perché era rimasto incastrato in alcune sterpaglie e di non aver avuto le forze necessarie per divincolarsi. Dopo essere stato visitato dai sanitari del 118 intervenuti nell’occasione, che non riscontravano problematiche particolari, l’uomo è stato riaccompagnato a casa e affidato ai propri cari.