Conselice, crea scompiglio a un funerale, poi prende a calci i poliziotti: donna denunciata

Nel pomeriggio di martedì, una pattuglia di Polizia locale del presidio di Conselice, richiamata da alcuni cittadini che stavano assistendo a un funerale, è intervenuta per cercare di calmare una donna in evidente stato di alterazione. Gli agenti, supportati dalla pattuglia infortunistica inviata dal comando centrale, hanno cercato di calmare la donna, che anziché esibire i documenti ha aggredito gli operatori con calci e pugni.

La donna, accompagnata presso il comando centrale, ha continuato a dare in escandescenza, danneggiando una sedia e una porta. È stata pertanto denunciata per i reati turbamento di funzione religiosa e tratta in arresto per danneggiamento aggravato e resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, misura poi convalidata dall’autorità giudiziaria competente.