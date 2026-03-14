Conselice, conclusa la stagione teatrale, bilancio positivo

«Desidero innanzi tutto ringraziare la Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna per il sostegno che ha dimostrato verso le nostre attività. Il suo supporto è fondamentale perché investire nella cultura significa investire nel territorio, creare opportunità per i giovani, rafforzare la comunità e generare valore sociale oltre che culturale».

Con queste parole il direttore artistico Matteo Penazzi ha concluso la stagione “CivicOff” del teatro di Conselice, una stagione che ha ottenuto «un pieno successo grazie alla qualità degli spettacoli proposti e all’alternanza di linguaggi e forme artistiche, che hanno visto alternarsi sul palco musica classica, contemporanea, temi di attualità, comicità e talento».

«Siamo particolarmente soddisfatti del pieno successo della stagione teatrale di Conselice - ha commentato la presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna Mirella Falconi Mazzotti - e porterò in Consiglio la proposta per rinnovare il nostro sostegno anche per la stagione 2026-2027 sia per la qualità della programmazione e dei protagonisti selezionati dalla direzione artistica, sia per la particolare importanza ed il valore sociale di stimolare la vita di comunità, di investire nella cultura e nella socialità e di creare opportunità di crescita e di conoscenza per tutti, tanto più dopo i tragici fatti meteorologici recenti che hanno gravemente messo a rischio molte attività del nostro territorio».

La rassegna è stata infatti pensata proprio per colmare il vuoto lasciato dal teatro comunale oggetto di ristrutturazione dopo la terribile tragedia dell’alluvione che ha colpito in maniera particolarmente forte la comunità conselicese.

Per questo la rassegna teatrale progettata da Intervallo ets ha cercato di coinvolgere target e interessi diversi del pubblico locale e regionale con la musica classica, il contemporaneo e la comicità.

Ed il risultato è stato eccellente: 1.500 partecipanti, 40% di abbonati a tutti gli spettacoli, 10 comuni di provenienza, 20% di utenti Under 20. L’appuntamento è già per la prossima edizione.