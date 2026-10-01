Conselice, celebrato il 20° anniversario del monumento alla libertà di stampa - Gallery

Oggi, giovedì primo ottobre, a Conselice viene celebrato il 20° anniversario del monumento alla libertà di stampa e alla stampa clandestina, un appuntamento che quest’anno si unisce alla seconda edizione del Festival della libertà di stampa.

Dalle 10.30 in piazza Libertà di stampa si è svolta la cerimonia in ricordo dei martiri stampatori, con interventi del sindaco di Conselice Andrea Sangiorgi, del presidente dell’Osservatorio sulla libertà di stampa Paolo Berizzi, il presidente Aser Paolo Maria Amadasi, il giornalista Lorenzo Guadagnucci, la giornalista e scrittrice Luciana Esposito, la segretaria generale Fnsi Alessandra Costante e la deputata Ouidad Bakkali.

Nel corso della mattinata l’Aser ha consegnato all’istituto comprensivo «Felice Foresti» il premio «Camillo Galba», nel 12° anniversario della scomparsa. Alle 19, da parco Primo maggio a San Patrizio, partirà la staffetta della legalità, camminata con arrivo in piazza Libertà di stampa.

Gli appuntamenti continuano in serata: alle 20, in piazza, il concerto con giochi di luce dell’ensemble Mariquita. Alle 21 Paolo Berizzi intervisterà Tomaso Montanari, storico dell’arte e saggista italiano, rettore dell’Università per stranieri di Siena.