Conselice, aggredisce i carabinieri dopo la richiesta dei documenti

CONSELICE. Durante lo svolgimento di un servizio di controllo territorio i Carabinieri della Stazione di Conselice hanno arrestato un cittadino straniero di 40 anni, pregiudicato e senza fissa dimora, ritenuto responsabile dei reati di resistenza, oltraggio e lesioni a Pubblico Ufficiale. I fatti si sono svolti nel tardo pomeriggio di lunedì all’interno di un locale pubblico. I militari stavano procedendo all’identificazione degli avventori quando hanno richiesto i documenti d’identità al 40enne il quale ha manifestato da subito una forte insofferenza al controllo, passando rapidamente dalle offese verbali a gravi minacce rivolte ai Carabinieri.

La situazione è degenerata quando l’uomo si è scagliato contro uno dei militari per poi tentare di darsi alla fuga, venendo comunque immediatamente bloccato anche grazie all’ausilio di una pattuglia del Nucleo Radiomobile di Lugo e della Polizia Locale. Accompagnato in caserma, l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto e trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Lugo. Nella mattinata odierna l’arrestato è stato condotto davanti al Giudice del Tribunale di Ravenna il quale, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto nei suoi confronti l’obbligo di presentazione presso la Polizia Giudiziaria per due volte a settimana.