Conselice, 134 poltrone e 81 divani: gli arredi della nave vanno in dono agli alluvionati

Un grande gesto di solidarietà: donati ai paesi alluvionati centinaia di mobili: 134 poltrone, 81 divani (anche letto) 15 tavoli in cristallo, 75 pouf, 15 armadietti 82 sgabelli in legno e stoffa. Il materiale è stato consegnato dal Cavalier Fabio Marzufero, referente della Casa della Speranza Onlus per l‘Emilia Romagna, al rappresentante dei “volontari alluvione Conselice” Giordano Rivola. Presente l’assessore Raffaele Alberoni .

“Un mare di solidarietà“ è un progetto voluto e creato dal presidente della “Casa della Speranza Onlus“ di Castiglione Torinese, Cavalier Giuseppe Lazzarotto da sempre vicino ai più bisognosi. Gli arredi della nave “ Seibourn” sono stati donati a chi ne ha bisogno, avendo vissuto la tragedia delle alluvioni. Un recupero intelligente con impatto sostenibile che permette di riutilizzare migliaia di arredi in condizioni spesso pari al nuovo raggiungendo centinaia di famiglie. Gli arredi sono depositati a San Patrizio di Conselice presso la via Canalazzo 35 e saranno distribuiti ai bisognosi. I beni sono destinati a Lugo, Cotignola, Conselice, Bagnacavallo e Sant’Agata.