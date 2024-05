Condannato per violenza sessuale a Lugo: pluripregiudicato scoperto a Bologna

La Polizia di Bologna ieri ha individuato uno straniero pluripregiudicato. Nel tardo pomeriggio, transitando nei pressi di via Yuri Gagarin, due agenti hanno notato un uomo conosciuto in quanto gravato da diversi precedenti penali per reati contro il patrimonio, tra cui furti aggravati e rapine, e autore di un episodio di violenza sessuale commesso a Lugo nel 2007. L’uomo, nato in Tanzania nel 1973, risultava destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna in data 22 aprile 2024, con il quale si disponeva la carcerazione per 2 anni e 4 mesi, oltre ad una pena pecuniaria di 400 euro. Al termine degli atti, i due Agenti nuovamente dunque si recavano in carcere, a distanza di poche ore, al fine di dare esecuzione alla misura. I due agenti poche ore prima avevano scoperto e condotto in carcere un altro ricercato e oggi hanno ricevuto personalmente i complimenti del Questore Antonio Sbordone che li ha ricevuti.